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Путин назвал большим испытанием участие в СВО

Путин: участие в боевых действиях — это испытание для любого человека
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участие в боевых действиях является непростым испытанием для любого человека. Об этом на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций Росатома на Северный полюс заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я очень рад, что вам удалось себя найти после двухлетней службы в зоне специальной военной операции. Это очень серьезное испытание для любого человека», — заявил Путин в диалоге с одним из руководителей экспедиции.

Путин также в ходе заседания отметил, что российские власти должны делать все, чтобы людям было комфортно и привлекательно жить в Арктике. По словам российского лидера, для этого нужно последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни граждан.

Также российский лидер отметил, что Мурманск, порт приписки атомного ледокольного флота России, играет определяющую роль в освоении арктических судоходных трасс и Арктики в целом.

Ранее в МИД РФ высказались об активности НАТО в Арктике.

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