Путин освободил от призыва добровольцев, воевавших более полугода

Президент России Владимир Путин одобрил закон, освобождающий от срочной службы добровольцев, которые подписали контракт с Минобороны РФ и отслужили более полугода. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Документом вносятся поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно изменениям, от срочной службы освободят добровольцев, выполнявших боевые задачи за пределами России и при проведении контртеррористических операций.

То же касается граждан России, которые служили в воинских формированиях и органах ДНР и ЛНР, а также тех, кто больше шести месяцев участвовал в боевых действиях по решению органов обеих республик, начиная с 11 мая 2014 года.

Также 21 апреля Путин подписал закон, в рамках которого участники боев, проходивших на прилегающих к зоне специальной военной операции (СВО) территориях, смогут получить статус ветерана боевых действий.

Ранее сообщалось, что в российском регионе планируют сократить выплаты для добровольцев СВО.