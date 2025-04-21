Путин: никто не сомневается, что победа будет за Россией

Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований, передает сайт Кремля.

«Никто в этом не сомневается, хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым прошлым, напоминаете», — сказал глава государства, комментируя слова главы Старобельского муниципального округа Луганской народной республики Владимира Чернева, сказавшего, что победа будет за РФ.

15 апреля телеканал CNN заявил, что Путин верит в возможность одержать этим летом «ощутимую победу» в конфликте на Украине, которая изменит динамику переговоров. По мнению авторов, речь может идти о наступлении на Сумы, которое должно втянуть ВСУ в боевые действия на новом направлении, а также продвижении в районе Запорожья.

13 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы России продвигаются на Украине и заставляют ВСУ отступать, используя тактику Красной армии и современные технологии. Как следует из текста, российские войска опираются на беспилотники для обнаружения целей и мощь бомб и артиллерии, чтобы прокладывать путь пехоте.

Ранее на Западе заявили, что Россия уже победила в украинском конфликте.