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Путин призвал называть улицы и школы именами героев СВО

Путин заявил, что именами героев СВО надо называть улицы и школы
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Александр Казаков/РИА Новости

Улицы и школы нужно называть именами героев специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований, передает сайт Кремля.

«Нужно, чтобы оставалось это на века. Здесь нужны и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят, а их много, достаточно, и именно на этом нужно воспитывать поколение сегодняшнее и будущее», — сказал глава государства.

Путин добавил, что память о павших бойцах является самым главным оружием, которое может обеспечить будущее России.

Помимо этого, в ходе встречи президент РФ заявил, что ветераны СВО являются элитой России, которой «не страшно передать в руки» страну. При этом глава государства подчеркнул, что никто не сомневается в том, что победа будет за страной.

Ранее Путина назвал большим испытанием участие в СВО.

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