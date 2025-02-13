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Путин будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая

Песков: Путин будет рад визиту Трампа в Москву на День Победы
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин будет рад, если лидеры государств, включая лидера США Дональда Трампа, посетят Москву на 9 Мая. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Президент Путин сказал во всеуслышание, что для нас это очень важный день. <...> И поэтому, если будут страны <...>, которые решат с нами разделить радость этой победы <...>, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будем рады приветствовать их в Москве», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров.

При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву. При этом в Кремле подчеркнули, что приглашение Трампа в российскую столицу не означает, что он приедет на 80-летие Победы.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.

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