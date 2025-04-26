Путин отметил вклад советника гендиректора космического центра в развитие отрасли

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения советника гендиректора Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева Владимира Иванова. Глава государства отметил его вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Вы всегда работаете творчески, с полной отдачей, демонстрируете серьезный, по-настоящему государственный подход к решению поставленных задач, щедро делитесь знаниями и богатейшим опытом с молодыми коллегами», — говорится в сообщении.

Президент в обращении к советнику главы центра подчеркнул, что столь ответственная работа и значимый вклад в развитие отечественной ракетно-космической отрасли заслуживают самого глубокого признания. Поэтому, отметил президент, Иванов по праву удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

Путин охарактеризовал профессиональный путь Иванова как пример честного служения избранному делу, Родине и своему народу. Российский лидер также пожелал Иванову доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

16 апреля Путин заявил, что космонавтика должна стать флагманом экономики РФ. Он также анонсировал скорое утверждение нового нацпроекта по космосу и рассказал о планах сотрудничества с Китаем в этой сфере.

Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса двойника нашей галактики.