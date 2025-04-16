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Ученые обнаружили в глубинах космоса двойника нашей галактики

A&A: найден двойник Млечного Пути
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NASA/CSA/ESA, M. Xiao (University of Geneva), G. Brammer (Niels Bohr Institute), Dawn JWST Archive

Ученые из Женевского университета обнаружили самого далекого на сегодняшний день кандидата в спиральные галактики — Zhúlóng. Это открытие, сделанное с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб, ставит под сомнение прежние представления о формировании галактик в ранней Вселенной. Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Zhúlóng — что в переводе с китайского означает «Огненный дракон» — поражает своей зрелостью: у нее уже сформированы спиральные рукава, звездообразующий диск и центральное уплотнение. Более того, по размерам и массе она практически идентична Млечному Пути — ее диск простирается более чем на 60 тысяч световых лет, а масса звезд превышает 100 миллиардов солнечных.

«Это словно встретить копию Млечного Пути в самом начале истории Вселенной. Zhúlóng — один из самых убедительных аналогов нашей галактики, найденных на столь ранней стадии космической эволюции», — рассказала ведущая автор исследования доктор Мэнъюань Сяо из Женевского университета.

Галактика была обнаружена в рамках обзора PANORAMIC — масштабной программы, использующей параллельный режим наблюдений телескопа Джеймс Уэбб. Такая стратегия позволяет телескопу одновременно собирать данные по другим участкам неба во время основной миссии. Благодаря этому удалось заметить столь редкий и массивный объект.

«Zhúlóng — прекрасный пример того, как параллельные наблюдения помогают находить уникальные объекты, которые буквально заставляют нас переписывать учебники по формированию галактик», — отметил профессор Паскаль Эш из UNIGE, соавтор программы.

В будущем дальнейшие наблюдения с помощью телескопа Джеймс Уэбб и радиотелескопа ALMA помогут уточнить свойства Zhúlóng и проследить ее историю формирования. А пока астрономы готовятся к новым открытиям, способным изменить наше понимание эволюции Вселенной.

Ранее ученые нашли гигантскую каменистую планету с раскаленной атмосферой.

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