Путин анонсировал скорое утверждение нового нацпроекта по космосу

В России в скором времени утвердят новый национальный проект по космосу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ имени Н.Э. Баумана, передает сайт Кремля.

Глава государства уточнил, что он обсуждал данный нацпроект в марте с главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым. В ходе встречи они договорились, что инициатива должна быть утверждена как можно скорее, отметил российский лидер.

«С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», — сказал президент.

Путин добавил, что новый нацпроект должен охватить важнейшие для страны направления. В частности, речь идет о создании собственных многоспутниковых группировок различного назначения и программах изучения дальнего космоса, уточнил российский лидер.

Несколькими часами ранее Путин заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ в космической отрасли, а с Китаем у страны уже есть большие планы. По его словам, страны хотят реализовать «интересные, хорошие и грандиозные» проекты.

Ранее Путин заявил, что космическая отрасль должна стать локомотивом роста экономики.