Путин рассказал о планах сотрудничества с Китаем в космосе

Президент России Владимир Путин заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ в космической отрасли, а с Китаем у страны уже есть большие планы. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.

«У нас с КНР большие планы. Интересные, хорошие и грандиозные», — сказал Путин на встрече со студентами МГТУ им. Баумана.

Президент прибыл в университет для проведения совещания по вопросам развития космической ядерной энергетики.

Путин также заявил, что такие люди, как американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, появляются нечасто. Он сравнил его с советским академиком, основоположником отечественной космонавтики Сергеем Королевым.

Тем временем стало известно, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции. По словам Баканова, для России важно, чтобы пилотируемая космическая программа не прерывалась.

Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса двойника нашей галактики.