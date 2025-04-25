Трамп оценил, как идет работа над мирной сделкой

Трамп: работа над мирной сделкой по Украине идет гладко

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа над мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко», — сообщил он.

Также Трамп назвал хорошей встречу, которую провел американский спецпосланник Стивен Уиткофф с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Немногим ранее Трамп заявил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине «довольно близки» к сделке.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.