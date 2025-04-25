Трамп заявил, что участники переговоров по Украине близки к сделке

Трамп сообщил, что участники переговоров по Украине довольно близки к сделке

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине «довольно близки» к сделке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Думаю, мы довольно близки», — отметил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что если он сможет добиться урегулирования конфликта, то это «будет большая честь».

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, которая уже проходит в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Трамп отмечал, что переговоры США с Россией и Украиной прогрессируют, но ситуация остается очень хрупкой. Он подчеркивал, что Москва для заключения мирного соглашения с Киевом должна отказаться от завоевания всей территории Украины.

Ранее в США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине.