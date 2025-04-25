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Появились кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Кремль опубликовал кадры встречи Путина с Уиткоффом в Москве
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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Кадры встречи президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин поприветствовал Уиткоффа на английском языке, они пожали руки.

Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.

Переговоры проходят при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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