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В США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине

Доктороу: лучшим решением Трампа по Украине будет выход из мирного процесса
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Nathan Howard/Reuters

Лучшим решением для президента США Дональда Трампа по Украине станет выход из переговорного процесса. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом, опубликованной в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Скорее всего, Трамп выйдет из этого, что будет самым умным поступком, который он может совершить», — считает он.

По мнению политолога, «несовместимые» позиции России и Украины не получится сблизить.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Трамп прав в своих суждениях о том, что Соединенные Штаты и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

Лавров также заявил, что Трамп, возможно, единственный западный политик, который понимает первопричины кризиса на Украине.

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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