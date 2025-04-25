В США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине

Лучшим решением для президента США Дональда Трампа по Украине станет выход из переговорного процесса. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом, опубликованной в соцсети Х (бывшая Twitter).
«Скорее всего, Трамп выйдет из этого, что будет самым умным поступком, который он может совершить», — считает он.
По мнению политолога, «несовместимые» позиции России и Украины не получится сблизить.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Трамп прав в своих суждениях о том, что Соединенные Штаты и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.
Лавров также заявил, что Трамп, возможно, единственный западный политик, который понимает первопричины кризиса на Украине.
Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.