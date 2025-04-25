В США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине

Доктороу: лучшим решением Трампа по Украине будет выход из мирного процесса

Лучшим решением для президента США Дональда Трампа по Украине станет выход из переговорного процесса. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом, опубликованной в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Скорее всего, Трамп выйдет из этого, что будет самым умным поступком, который он может совершить», — считает он.

По мнению политолога, «несовместимые» позиции России и Украины не получится сблизить.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Трамп прав в своих суждениях о том, что Соединенные Штаты и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

Лавров также заявил, что Трамп, возможно, единственный западный политик, который понимает первопричины кризиса на Украине.

Ранее Трамп отверг претензии к России по поводу прекращения огня на Украине.