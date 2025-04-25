Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

Трамп назвал хорошей встречу спецпосланника Уиткоффа с Путиным в Кремле

Президент США Дональд Трамп назвал «хорошей» встречу, которую провел спецпосланник Стивен Уиткофф с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает Reuters.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что очередная встреча Путина и Уиткоффа сблизила позиции РФ и США не только по Украине. Ушаков также отметил, что российский лидер и спецпосланник США обсуждали возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. По словам помощника российского лидера, трехчасовая встреча носила конструктивный характер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что встречи Путина с Уиткоффом — хорошая возможность довести до сведения американской стороны позицию России.

Ранее на Западе призвали Европу подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа.