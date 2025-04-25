Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

Трамп назвал хорошей встречу спецпосланника Уиткоффа с Путиным в Кремле
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп назвал «хорошей» встречу, которую провел спецпосланник Стивен Уиткофф с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает Reuters.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что очередная встреча Путина и Уиткоффа сблизила позиции РФ и США не только по Украине. Ушаков также отметил, что российский лидер и спецпосланник США обсуждали возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. По словам помощника российского лидера, трехчасовая встреча носила конструктивный характер.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что встречи Путина с Уиткоффом — хорошая возможность довести до сведения американской стороны позицию России.

Ранее на Западе призвали Европу подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами