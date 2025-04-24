На Западе призвали Европу подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа

The Spectator: урегулирование на Украине зависит от итогов встречи Путина и Уиткоффа

Урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве. Об этом пишет издание The Spectator.

«То, что мирный план Трампа даже не упоминает Украину в каждом пункте, усиливает представление о том, что судьба Киева — это раздражающее приложение <...> для Вашингтона. <...> Многое теперь зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным в конце недели», — говорится в публикации.

В материале отмечается, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или попытаться компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

По данным портала Axios, встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа может состояться 25 апреля.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников.

Ранее Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже.