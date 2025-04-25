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Песков назвал визит Уиткоффа в Москву челночной дипломатией

Песков сообщил, что визит Уиткоффа в Москву является челночной дипломатией
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Визит спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в Москву является челночной дипломатией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Это именно челночная дипломатия», — подчеркнул он.

Песков уточнил, что это «посреднические услуги», которые оказываются Вашингтоном. Кроме того, он подтвердил, что Уиткофф приезжает с посланием Трампа к Путину, а уезжает с посланием для главы Белого дома от российского лидера.

Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.

Переговоры прошли при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине «довольно близки» к сделке. Он подчеркнул, что если сможет добиться урегулирования конфликта, то это «будет большая честь».

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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