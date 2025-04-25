Стало известно об участии Ушакова и Дмитриева во встрече Путина и Уиткоффа

РИА Новости: во встрече Уиткоффа и Путина участвуют также Ушаков и Дмитриев

Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа пройдут 25 апреля при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает РИА Новости.

Уиткофф прилетел в Москву несколькими часами ранее. Его самолет приземлился во Внуково. В Москве он встретился с Дмитриевым, после чего направился в Кремль.

24 апреля The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

До этого президент США Дональд Трамп анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни. По данным Bloomberg, одна из них пройдет в России. На переговорах с Путиным Уиткофф поднимет вопрос об уступках Москвы. Что США хотят от России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что США предложили РФ вернуть Украине территории в Харьковской области.