Проезд кортежа Уиткоффа по улицам Москвы попал на видео

В Москве сняли на видео проезд кортежа спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по улицам города. Кадры распространило РБК.

На видео показано, как по улице Москвы проезжают несколько автомобилей с сопровождением. При этом движение транспорта по участку не перекрывалось.

Уиткофф прилетел в Москву несколькими часами ранее. Его самолет приземлился во Внуково.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Песков заявил, что Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они состоятся.