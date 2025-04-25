Глава РФПИ высказался о переговорах Путина и Уиткоффа в Москве

В переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом есть движение на пути к прогрессу. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Встреча президента (РФ Владимира. — «Газета.Ru») Путина со Стивеном Уиткоффом в Москве. Добиваемся прогресса», — написал он.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что очередная встреча Путин и Уиткоффа сблизила позиции РФ и США не только по Украине. Он также отметил, что Путин и Уиткофф обсуждали возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. По его словам, трехчасовая встреча носила конструктивный характер.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.