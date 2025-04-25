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Ушаков заявил, что позиции США и РФ сблизились не только по Украине

Ушаков: беседа Путина и Уиткоффа сблизила позиции РФ и США не только по Украине
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков высказался о прошедших в Кремле переговорах российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа.

По словам Ушакова, очередная встреча сблизила позиции Российской Федерации и Соединенных Штатов не только по Украине.

«Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», — отметил помощник российского лидера.

Ушаков отметил, что Путин и Уиткофф обсуждали возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. По его словам, трехчасовая встреча носила конструктивный характер.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.

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