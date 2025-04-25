Ушаков дал оценку встрече Путина и Уиткоффа

Трехчасовая встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа носила конструктивный характер. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистами.
«Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер», — подчеркнул он.
Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.
Переговоры прошли при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Незадолго до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине «довольно близки» к сделке. Он подчеркнул, что если сможет добиться урегулирования конфликта, то это «будет большая честь».
Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.
Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.