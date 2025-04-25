Стали известны детали переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали возобновление прямых переговоров РФ и Украины

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсуждали возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — сказал он.

Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.

Переговоры проходят при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.