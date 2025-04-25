Ушаков высказался о диалоге России и США

Ушаков: диалог Москвы и Вашингтона будет продолжаться на различных уровнях

Продуктивный диалог России и США будет осуществляться на различных уровнях и дальше. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В соответствии с договоренностями, которые были между президентами России и США, продуктивный диалог будет и дальше осуществляться в самом активном режиме», — заявил Ушаков.

Помощник президента России отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина и спецпосланника по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа состоялась в 80-ю годовщину исторической встречи на Эльбе советских и американских войск.

По словам Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали возможность возобновления прямых переговоров России и Украины. Помощник российского лидера подчеркнул, что эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других.

Среди прочего Ушаков рассказал, что беседа длилась в течение трех часов, ее отличал конструктивный и весьма полезный характер.

Спецпосланник американского президента прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа Уиткоффа по улицам столицы попал на видео.

Переговоры состоялись при участии Ушакова, а также главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Ранее на Западе призвали Европу подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа.