В Кремль на фоне сообщений о прилете Уиткоффа прибыл кортеж с полицейскими

Кортеж с полицейским сопровождением прибыл в Кремль на фоне сообщений о том, что в РФ прилетел специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом пишет РИА Новости.
На кадрах с места событий видно, как несколько черных автомобилей заезжают на территорию главной резиденции российского лидера. При этом их сопровождают полицейские машины.
«Автоколонна проехала на территорию Кремля около 13:50 [мск]», — говорится в материале.
Утром 25 апреля агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщило, что в РФ прибыл специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф. По данным РИА Новости, представитель Трампа в сопровождении полицейских покинул аэропорт Внуково и направился к российской столице.
23 апреля портал Axios написал, что президент РФ Владимир Путин может провести встречу со Стивеном Уиткоффом днем 25 апреля. Какие-либо детали в публикации не приводились. Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно оповестить о контактах главы государства с посланником Дональда Трампа, если они состоятся.
Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.