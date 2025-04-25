В Кремль на фоне сообщений о прилете Уиткоффа прибыл кортеж с полицейскими

РИА Новости: кортеж прибыл в Кремль после прилета Уиткоффа в российскую столицу

Кортеж с полицейским сопровождением прибыл в Кремль на фоне сообщений о том, что в РФ прилетел специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом пишет РИА Новости.

На кадрах с места событий видно, как несколько черных автомобилей заезжают на территорию главной резиденции российского лидера. При этом их сопровождают полицейские машины.

«Автоколонна проехала на территорию Кремля около 13:50 [мск]», — говорится в материале.

Утром 25 апреля агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщило, что в РФ прибыл специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф. По данным РИА Новости, представитель Трампа в сопровождении полицейских покинул аэропорт Внуково и направился к российской столице.

23 апреля портал Axios написал, что президент РФ Владимир Путин может провести встречу со Стивеном Уиткоффом днем 25 апреля. Какие-либо детали в публикации не приводились. Комментируя ситуацию, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно оповестить о контактах главы государства с посланником Дональда Трампа, если они состоятся.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.