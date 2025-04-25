Уиткофф в сопровождении полицейских направляется из Внуково в сторону Москвы

Колонна автомобилей в сопровождении полицейских машин проследовала от аэропорта Внуково в направлении Москвы после информации о прибытии спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Уиткофф прилетел в Москву в пятницу.

24 апреля The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечается, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно.

Глава Белого дома также анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни. По данным Bloomberg, одна из них пройдет в России. На переговорах с Путиным Уиткофф поднимет вопрос об уступках Москвы. Что США хотят от России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде рассказали, почему Зеленский срывает переговоры.