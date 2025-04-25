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Стало известно о прибытии спецпосланника Трампа в Москву

Win/Win: спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с Путиным
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Kevin Lamarque/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые могут состояться днем 25 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Win/Win.

«Только что в Москву прибыл Стив Уиткофф», — отмечается в сообщении.

24 апреля The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечается, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно. Глава Белого дома также анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни. По данным Bloomberg, одна из них пройдет в России. На переговорах с Путиным Уиткофф поднимет вопрос об уступках Москвы. Что США хотят от России — в материале «Газеты.Ru».

22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры прошли на уровне экспертов.

Ранее Bloomberg сообщил, что США потребуют от России признать право Украины иметь свою армию.

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Переговоры о мире на Украине
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