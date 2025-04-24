«У нас есть крайний срок»: США поставят России новое условие по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно. Глава Белого дома также анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни. По данным Bloomberg, одна из них пройдет в России. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поднимет вопрос об уступках Москвы. Что США хотят от России — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, но отказался уточнить, о каком конкретно сроке идет речь.

«У меня есть собственный крайний срок, и мы хотим, чтобы это (переговоры по урегулированию. — «Газета.Ru») прошло быстро <...>. Так что у нас есть крайний срок. А после этого у нас будет совсем другой подход», — уточнил он.

По словам Трампа, Вашингтон уже добился большого прогресса и надеется, что в скором времени сможет достичь мира.

«Мы считаем, что они обе (Россия и Украина. — «Газета.Ru») хотят мира, но [они] должны сесть за стол переговоров. Мы ждем уже очень долго. Они должны сесть за стол переговоров», — отметил президент США.

Он также анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни и выразил уверенность, что получится выработать договоренности, которые примет как Москва, так и Киев.

Условия США

Bloomberg со ссылкой на источники при этом сообщило, что Вашингтон в рамках разработанного мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта потребует, чтобы Москва признала право Киева на собственную армию и оборонную промышленность.

Агентство отметило, что согласие США сохранить за Украиной право на оснащенную и укомплектованную армию противоречит ранее обозначенным требованиям России. Однако оно подтверждает стремление администрации президента США Дональда Трампа добиться уступок не только от Киева, но и от Москвы , ведь в этом случае РФ придется отказать от заявленной цели по демилитаризации Украины.

«До сих пор критики рассматривали план США как соответствующий российским интересам, в том числе из-за требования для Украины отказаться от вступления в НАТО», — говорится в материале Bloomberg.

Собеседники агентства также сообщили, что, кроме этого, в рамках сделки по урегулированию США хотят, чтобы Россия вернула Украине Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), которая впоследствии перейдет под американский контроль , чтобы гарантировать энергоснабжение обеих сторон. В то же время Вашингтон рассчитывает вернуть Киеву перешедшие под российский контроль территории в Харьковской области и гарантировать Украине доступ к реке Днепр, проходящей вдоль линии соприкосновения.

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Ранее похожие пункты плана Трампа также перечисляли другие американские СМИ. В том числе портал Axios, который отмечал, что США в рамках сделки могут признать Крым российским.

При этом, как передает Bloomberg, детали соглашения еще окончательно не утверждены и могут измениться.

Визит Уиткоффа в Россию

Источники агентства также заявили, что вопрос об уступках Москвы поднимет на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков и Белый дом подтвердили, что американский чиновник прилетит в Россию на этой неделе. Точная дата визита Уиткоффа пока неизвестна, однако портал Axios сообщал, что встреча спецпосланника Трампа и российского президента может состоятся 25 апреля.

Официально эту информацию не подтвердила ни одна из сторон, несмотря на то, что, по данным сервиса Flightradar24, самолет Уиткоффа вылетел из Парижа в сторону Москвы еще вечером 23 апреля. Повестка переговоров также не раскрывалась. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что своевременно Кремль проинформирует о контактах, если они будут.

В свою очередь британский журнал Spectator написал, что урегулирование украинского конфликта во многом зависит от грядущей встречи Путина и Уиткоффа. Европе же останется только выбрать, к какой стороне присоединиться: вместе с Белым домом убедить президента Украины Владимира Зеленского принять условия Трампа или попытаться компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.