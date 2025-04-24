В США раскрыли требование к России по украинской армии

Bloomberg: США потребуют от России признать право Украины иметь свою армию

Соединенные Штаты Америки потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Спецпредставитель США Стив Уиткофф поднимет этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным во время их следующей встречи», — говорится в публикации.

Агентство подчеркнуло, что администрация президента США Дональда Трампа таким образом добивается «некоторых уступок» от Кремля, а также от Украины, пытаясь положить конец военному конфликту.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры прошли на уровне экспертов.

15 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия мирного соглашения предусматривают безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию, отмену всех дискриминационных законов. Кроме того, власти Украины должны признать суверенитет России в нынешних границах, добавил он.

Ранее были названы условия мирной сделки, которые устроили бы Украину.