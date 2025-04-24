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Трамп заявил, что Путин прислушается к нему по вопросу Украины

Трамп: Путин прислушается к США в вопросе прекращения ударов по Украине
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Nathan Howard/Reuters

Президент России Владимир Путин прислушается к мнению Вашингтона в вопросе прекращения ударов по Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с премьером Норвегии Юнасом Гаром Стёре в Белом доме, его слова приводит Reuters.

Когда Трамп входил в Белый дом вместе с премьер-министром Норвегии, репортер спросил его, думает ли он, что Путин прислушается к нему. «Да», - ответил Трамп.

24 апреля Трамп заявил, что недоволен российскими ударами по Киеву.

Армия России ночью нанесла по Киеву комбинированный ракетный удар.

Под удар попала железнодорожная инфраструктура. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове. Удары также наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Запорожской областям.

При этом Трамп также говорил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее депутат Рады заявил о подготовке Зеленского к «партизанской войне».

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