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Трамп заявил, что недоволен российскими ударами по Киеву

Трамп: я недоволен российскими ударами по Киеву
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Nathan Howard/Reuters

Удар ВС России по Киеву произошел невовремя. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это ненужно и крайне не вовремя», — считает он.

Трамп в этой связи призвал заключить мирное соглашение.

Армия России ночью нанесла по Киеву комбинированный ракетный удар.

Под удар попала железнодорожная инфраструктура. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове. Удары также наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Запорожской областям.

До этого Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще». Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма частью России.

Ранее Рогов рассказал о провокации Киева.

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