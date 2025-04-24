Армия России ночью нанесла по Киеву комбинированный ракетный удар

Российские военные минувшей ночью нанесли мощный комбинированный удар по Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в Киеве под удар попала железнодорожная инфраструктура. Кроме того, Вооруженные силы РФ атаковали завод транспортного машиностроения имени Малышева и аэропорт в Харькове. Удары также наносились по Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Запорожской областям.

«Это была одна из самых интенсивных атак по объектам врага в 2025 году», — говорится в сообщении военкоров.

Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины. Однако официальной информации об этих ударах от Минобороны России пока не поступало.

До этого в подполье сообщили об ударе российских военных по химзаводу в Павлограде, в результате которого пострадала значительная часть производственных мощностей предприятия.

В подполье уточнили, что на химзаводе занимаются изготовлением твердого топлива для ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также производят начинку для кассетных боеприпасов.

Кроме того, ВС РФ атаковали склад ВСУ с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.