В Кремле отреагировали на публикации о диалоге Путина и Уиткоффа

Песков о сообщениях про диалог Путина и Уиткоффа: публикуется много фейков

Сейчас СМИ публикуют много фейков, поэтому ориентироваться стоит на первоисточники, заявил в комментарии РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о публикации Financial Times (FT), в которой говорится о деталях диалога президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — сказал Песков.

22 апреля FT со ссылкой на источники сообщила, что Путин на встрече с Уиткоффом якобы предложил заморозить украинский конфликт по линии фронта. По словам собеседников газеты, Россия может отказаться от притязаний на остающуюся под контролем Киева часть ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Якобы именно после этого предложения Путина Соединенные Штаты решили признать Крым, а также уже занятые российскими войсками территории частью РФ.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции Киева на предложение Путина по ограничению ударов.