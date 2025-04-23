В Кремле прокомментировали встречу США и Украины в Лондоне

Песков заявил, что Россия продолжит контакты с США по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу между представителями США и Украины в Лондоне относительно урегулирования украинского конфликта.

«В Лондоне никакого саммита не планируется. В Лондоне речь шла о встрече посланцев из США и Украины, с тем, чтобы США могли продолжать посреднические усилия», — заявил он.

По его словам, в Кремле есть понимание, что «пока не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам».

«Мы продолжим наши контакты с американцами», — отметил представитель Кремля.

Песков пояснил, что у Кремля нет контактов с европейской и с украинской сторонами.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет открытость к контактам по урегулированию.

23 апреля министерство иностранных дел Британии подтвердило перенос встречи в Лондоне с представителями МИД Франции и Германии, а также госсекретарем США. Как заявили в МИД Британии, переговоры на уровне министров отложены. Встреча по вопросам урегулирования конфликта на Украине состоится на уровне экспертов. При этом утверждалось, что на встрече будут присутствовать представители США и Украины. СМИ сообщили, что украинская делегация встретится в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

По информации источников The New York Times, государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта.

Ранее Вэнс пригрозил России и Украине отказом США от переговоров.