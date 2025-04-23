Guardian: в МИД Британии подтвердили перенос встречи в Лондоне по Украине

Министерство иностранных дел Британии подтвердило перенос встречи в Лондоне с представителями МИД Франции и Германии, а также госсекретарем США. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как заявили в МИД Британии, переговоры на уровне министров отложены. Встреча по вопросам урегулирования конфликта на Украине состоится на уровне экспертов.

«‎Посвященная мирным переговорам по Украине встреча с участием министров иностранных дел отложена. Переговоры на уровне официальных представителей стран будут продолжаться, однако они закрыты для прессы», — говорится в сообщении ведомства.

До этого телеканал Sky News также сообщал о переносе встречи в британской столице. По его данным, на встречу в Лондоне отправился, по данным канала, только глава МИД Украины Андрей Сибига — он будет разговаривать со своим британским коллегой, Дэвидом Лэмми.

По информации источников The New York Times, государственный секретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон на очередной раунд переговоров по Украине из-за позиции Владимира Зеленского — тот отказывается признать Крым территорией России для мирного урегулирования конфликта.

Ранее сенатор Пушков заявил, что ЕС поддерживает стремление Зеленского сорвать переговоры.