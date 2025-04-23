Рубио не поехал на переговоры в Лондон из-за Зеленского: он отказывается признать Крым российским

NYT: Рубио отменил поездку на переговоры в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Госсекретарь США Марко Рубио отменил запланированную на 23 апреля поездку в Лондон, где должны пройти переговоры между западными союзниками о прекращении огня на Украине. Решение было принято на фоне высказываний Владимира Зеленского, который вопреки предложению США отверг возможность признания Крыма частью России. В Лондоне США представит спецпредставитель президента Кит Келлог.

Государственный секретарь США Марко Рубио отменил участие в лондонском раунде переговоров по прекращению огня на Украине. Визит Рубио в британскую столицу должен был состояться сегодня, 23 апреля, однако был отменен после отказа президента Украины Владимира Зеленского обсуждать признание Крыма российским.

Несмотря на решение Рубио, делегация США примет участие в лондонской встрече. Госдепартамент подтвердил участие генерала Кита Келлога, спецпредставителя президента по Украине. Ожидается и участие спецпредставителя по России Стивена Уиткоффа, однако его присутствие пока не подтверждено.

Проект соглашения

По данным источников The New York Times ключевым фактором в решении Рубио стало высказывание Зеленского, сделанное на пресс-конференции накануне. Президент Украины заявил, что Киев не примет ни одну сделку, признающую Крым российской территорией: «Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Это противоречит нашей конституции». Он также подчеркнул, что Киев готов обсуждать прекращение огня только после полного прекращения боевых действий.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий по проекту соглашения, предложенному администрацией президента США Дональда Трампа. В среду в Лондоне США предложат:

заморозить нынешнюю линию фронта;



прямые переговоры между Украиной и Россией;



признать Крым частью России;



признать контроль России над территориями, занятыми ею с 2022 года;



отказ Украины от вступления в НАТО.

По информации The Telegraph, план также подразумевает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в области энергетики.

Проект соглашения о прекращении огня на Украине обсуждался на встрече в Париже, прошедшей на прошлой неделе. В ней участвовали представители США, Великобритании, Франции и Украины. После той встречи Рубио заявил о растущем разочаровании администрации США ходом переговорного процесса.

В Лондоне украинская делегация планирует сосредоточиться на вопросе краткосрочного прекращения огня сроком на 30 дней.

Как сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника, решение об этом было принято Киевом в течение последних суток и стало реакцией на предложения, выдвинутые США.

«Готовы отказаться от 20% территории». Сработает ли новый план Трампа по Украине? Президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть содержание нового варианта мирного плана по конфликту... 22 апреля 16:53

Москва и Киев готовы обсуждать прекращение огня

В понедельник Владимир Зеленский заявил, что он «готов к любому разговору» о прекращении огня, которое остановит удары по гражданской инфраструктуре. Владимир Путин сказал, что необходимо дальнейшее обсуждение того, как определить гражданскую цель, «возможно, в двустороннем формате».

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что «президент имел в виду конкретно переговоры и обсуждения с украинской стороной». Во вторник он добавил, что в последнем предложении Украины о прекращении огня есть «нюансы», которые заслуживают обсуждения.