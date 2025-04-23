Украинская делегация встретится в Лондоне с Келлогом

Украинская делегация встретится в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

«Украинская делегация встретится с спецпосланником (президента США Дональда) Трампа Келлогом в Лондоне», — говорится в сообщении.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Лондоне с представителями МИД Франции и Германии, а также госсекретарем США были запланированы на 23 апреля, однако встреча с министрами была отложена. Украинская делегация находится в пути и готова к работе в любых форматах.

По данным источников The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского, который отказывается признать Крым российским ради достижения мира.

Несмотря на это, делегация США примет участие в очередном раунде переговоров по Украине. Кроме Кита Келлога ожидается приезд в британскую столицу спецпосланника США Стива Уиткоффа, однако его присутствие пока не подтверждено.

Ранее Вэнс пригрозил России и Украине отказом США от переговоров.