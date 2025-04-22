В Кремле прокомментировали статью FT о предложении Путина по Украине

Песков о статье FT: публикуется много фейков о переговорах Путина и Уиткоффа

Сейчас публикуется много фейков о переговорах президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа, поэтому необходимо верить только первоисточникам. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью Financial Times (FT) о том, что российский лидер якобы озвучил Уиткоффу предложение остановить конфликт на Украине по линии фронта.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — сказал Песков.

По словам собеседников FT, Россия может отказаться от притязаний на остающуюся под контролем Киева часть ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Якобы именно после этого предложения Путина Соединенные Штаты решили признать Крым, а также уже занятые российскими войсками территории частью РФ.

22 апреля газета Washington Post писала, что США могут предложить ЕС и Украине признать Крым российским на переговорах, которые пройдут 23 апреля. В том же материале сообщалось, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта в рамках урегулирования.

На днях Уиткофф заявил, что на встрече с Путиным обсуждал «вопрос территорий». По его словам, именно это тема стала центральной на переговорах. Американский чиновник подчеркнул, что Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Киеву, по его мнению, могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.

Ранее в США рассказали, какой сигнал Путин послал Трампу и Уиткоффу во время бесед.