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В США рассказали, какой сигнал Путин послал Трампу и Уиткоффу во время бесед

NYT: Путин дал понять Уиткоффу и Трампу, что СВО продолжится до достижения целей
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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин, несмотря на «многочасовые беседы» с американским лидером Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом, дал понять, что Россия продолжит СВО, пока не достигнет более широких целей, в том числе по недопущению расширения НАТО. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на «человека, близкого к Кремлю».

Издание также ссылается на «аналитика, близкого к правительству», по словам которого российскому лидеру «еще предстоит проявить гибкость, которую от него ждали изначально» в территориальных вопросах.

В то же время эксперт отметил, что Кремль пытается «диверсифицировать портфель переговоров» с Соединенными Штатами, включив в него такие вопросы, как энергетика, Арктика и космические полеты, чтобы сближение с Вашингтоном могло продолжаться, даже если переговоры по Украине провалятся.

До этого телеканал CNN сообщал, что американская администрация планирует организовать еще одну встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России. По его данным, речь на этих переговорах должна пойти об обсуждении рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее три бывших президента США раскритиковали Трампа за последние две недели.

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