В США назвали шесть основных кандидатов на пост папы Римского

На пост папы Римского рассматриваются шесть основных кандидатов. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

Кандидатами являются гвинейский куриальный кардинал Роберт Сара, итальянский кардинал Пьетро Паролин, филиппинский кардинал Луис Тагле, француз Жан-Марк Аве, нидерландец Виллем Якоб Эйк и шри-ланкийский кардинал Малкольм Ранджит, отметило издание.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

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