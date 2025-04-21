Ватикан раскрыл причину смерти папы Римского

Папа Римский Франциск скончался от инсульта, вызвавшего кому и остановку сердца. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на отчет директора Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессора Андреа Арканджели.

«В медицинском документе указано, что у папы ранее был эпизод острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней мультимикробной пневмонии, множественной бронхоэктатической болезни, артериальной гипертензии, сахарного диабета II типа», — говорится в материале.

Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Папе Римскому было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования камерленго Римско-католической церкви, кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной папы Римского. Глава РПЦ отметил, что именно благодаря понтифику в 2016 году состоялась первая в истории встреча предстоятелей православной и католической церквей.

Ранее в Британии вспомнили пророчество о Судном дне после смерти папы Римского.