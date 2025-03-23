Папа Римский выступил перед верующими после выписки

РИА Новости: папа Франциск выступил перед верующими впервые после госпитализации

Папа Римский Франциск выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Уточняется, что Франциск ограничился приветствием толпы и благословением.

«Я благодарю всех! вижу синьору с желтыми цветами, она молодец», — сказал он.

В середине февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

22 февраля состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии. 28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика: ему потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Позже врачам удалось стабилизировать состояние папы Римского. 23 марта его выписали из больницы.

Ранее кардинал заявил, что папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения.