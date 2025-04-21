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Британия призвала Россию к полному прекращению огня на Украине

Standard: премьер Британии Стармер призвал РФ к прекращению огня на Украине
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Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Россию полностью прекратить огонь на Украине после завершения пасхального перемирия. Об этом пишет газета The Standard со ссылкой на пресс-службу британского лидера.

«Великобритания поддерживает призывы Украины к России взять на себя обязательство о полном прекращении огня», — передал собеседник издания слова Стармера.

21 апреля Минобороны РФ сообщило, что за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4900 нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США о возможном продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи, заявила, что украинская сторона нарушала пасхальное перемирие, используя для ударов американские HIMARS.

19 апреля на встрече с главой Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», однако в итоге согласился на перемирие.

Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля, перемирие продлилось до 00:00 21 апреля — суммарно 30 часов.

Ранее стало известно, что в России и мире сказали о пасхальном перемирии.

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