В США высказались за продление пасхального перемирия

США приветствовали бы возможное продление пасхального перемирия. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент Соединенных Штатов Америки.

«Мы увидели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Оценивая серьезность намерений в данном случае, мы бы приветствовали продолжение этих действий и после воскресенья», — говорится в сообщении.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.