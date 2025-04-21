Трамп назвал папу Римского хорошим человеком

Трамп: папа Римский был хорошим человеком, который усердно работал и любил мир

Папа Римский Франциск был хорошим человеком, который усердно работал и любил мир. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Я только что подписал указ приспустить все флаги нашей страны, все федеральные флаги и флаги штатов в честь папы Франциска. Он был хорошим человеком, усердно работал, любил мир», — сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Сегодня Трамп выразил соболезнования в связи с уходом Франциска. В соцсети Truth Social он обратился к папе Римскому, пожелав ему «покоиться с миром».

Российский президент Владимир Путин заявил, что папа Римский Франциск в высшей степени положительно относился к России. Он отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом и был верным служителем христианского учения. По словам Путина, понтифик способствовал развитию диалога между Римско-католической церковью и Русской православной церковью, а также выступал за взаимодействие РФ и Ватикана.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 (08:35 мск) в возрасте 88 лет. Возможной причиной смерти понтифика назвали инсульт, однако эта версия пока не подтверждена.

Ранее были названы кандидаты на пост папы Римского.