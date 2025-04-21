Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.
Глава государства отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения.
Путин подчеркнул, что понтифик способствовал развитию диалога между Римско-католической церковью и Русской православной церковью (РПЦ), а также взаимодействию между РФ и Ватиканом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Франциск неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу.
Глава Римско-католической церкви трижды встречался с Путиным, встречи проходили в 2013, 2015 и 2019 годах.
Понтифика не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Он умер в возрасте 88 лет. В последнее время папа Римский испытывал проблемы со здоровьем.
Ранее Путину и Зеленскому предложили новое перемирие после смерти папы Римского.