Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского

Кремль: Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения.

Путин подчеркнул, что понтифик способствовал развитию диалога между Римско-католической церковью и Русской православной церковью (РПЦ), а также взаимодействию между РФ и Ватиканом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Франциск неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу.

Глава Римско-католической церкви трижды встречался с Путиным, встречи проходили в 2013, 2015 и 2019 годах.

Понтифика не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Он умер в возрасте 88 лет. В последнее время папа Римский испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее Путину и Зеленскому предложили новое перемирие после смерти папы Римского.