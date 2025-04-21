Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского

Кремль: Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска
close
Vatican Media/Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Телеграмма опубликована пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения.

Путин подчеркнул, что понтифик способствовал развитию диалога между Римско-католической церковью и Русской православной церковью (РПЦ), а также взаимодействию между РФ и Ватиканом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Франциск неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу.

Глава Римско-католической церкви трижды встречался с Путиным, встречи проходили в 2013, 2015 и 2019 годах.

Понтифика не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Он умер в возрасте 88 лет. В последнее время папа Римский испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее Путину и Зеленскому предложили новое перемирие после смерти папы Римского.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами