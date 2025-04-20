Путин подарил патриарху Кириллу ценный подарок на Пасху

Президент России Владимир Путин на Пасху преподнес патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением иконы Владимирской Божией Матери. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о пасхальном яйце «Патриаршее». Это авторское изделие, сделанное из фарфора и расписанное вручную масляными красками.

Ночью 20 апреля президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками в храме Христа Спасителя. Глава государства приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси.

Во время ожидания возвращения крестного хода Путин пообщался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В их руках были красные пасхальные свечи.

В обращении к православным россиянам Путин отметил, что праздник Пасхи дарит надежду и любовь, веру в добродетель и справедливость.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадают. 19 апреля, в Великую субботу, тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем нужно молиться в Пасху.