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Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Путин: праздник Пасхи дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Его обращение опубликовали на сайте Кремля.

«Сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного сотрудничества и взаимопонимания между людьми», — заявил он.

Президент отметил, что праздник Пасхи дарит россиянам надежду и любовь, веру в добродетель и справедливость. Путин подчеркнул, что самого искреннего признания заслуживают усилия тех организаций, которые направляют свои силы на поддержку защитников Отечества и их близких, а также объединений, продвигающих патриотические, благотворительные и другие инициативы.

В пасхальную ночь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Богослужение совершили тысячи человек.

Глава государства приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений».

Ранее Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.

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Пасха-2025
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