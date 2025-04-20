Путин приехал в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, передает ТАСС.

Как отмечается, службу в главном храме столицы проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Путин традиционно встречает Воскресение Христово здесь.

С 18:00 субботы, 19 апреля, Путин объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Несмотря на приказ остановить все боевые действия в зоне конфликта, президент России призвал военнослужащих быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме», если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Украинский лидер Владимир Зеленский после этого заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», но затем все-таки дал согласие на прекращение огня.

Ранее в ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием.