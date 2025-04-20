Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками на Пасху в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси.

Во время ожидания возвращения крестного хода Путин пообщался с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В их руках были красные пасхальные свечи.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем нужно молиться в Пасху.