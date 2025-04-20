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Путин и Собянин пообщались на пасхальном богослужении

Путин и Собянин пообщались перед окончанием крестного хода
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин пообщались в храме Христа Спасителя в ожидании возвращения крестного хода. Об этом сообщает ТАСС.

В руках Путина и Собянина были красные пасхальные свечи. Помимо этого, пасхальное богослужение посетили курсанты Московского суворовского военного училища, общественные и политические деятели.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Делегация Фонда Андрея Первозванного, которая получила частицу святого пламени, доставила Благодатный огонь в храм Христа Спасителя. В столице, помимо храма Христа Спасителя, Благодатный огонь передадут в 15 храмов. Полный список храмов есть на сайте ФАП.

Ранее Медведев поздравил верующих с Пасхой.

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